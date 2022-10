0 Facebook Napoli, auto in doppia fila bloccano l’ambulanza: muore una donna Cronaca 8 Ottobre 2022 19:00 Di Fabiana Coppola 1'

Tragedia sabato mattina a Napoli dove una donna è morta perché un’ambulanza ha fatto tardi a causa di auto parcheggiate in doppia fila che hanno impedito il passaggio ai soccorritori.

La donna non è riuscita a ricevere il soccorso in tempo perché in via salita Pontecorvo l’ambulanza è rimasta bloccata. Come riporta la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate:

“Per colpa di queste macchine in sosta selvaggia stamattina una donna è morta”. È quanto rende noto sulla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”. “Le macchine sono state spostate a mano dai soccorritori – si spiega – l’equipaggio arriva in ritardo sul target, inutili le manovre di rianimazione cardio-polmonare”.