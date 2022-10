0 Facebook Rischio Armageddon, Biden compra farmaci anti-radiazioni: quanto costa un rifugio nucleare News 7 Ottobre 2022 16:21 Di redazione 1'

La guerra in Ucraina sta degenerando. L’escalation militare non si ferma, anzi rischia di peggiorare. All’orizzonte c’è lo scontro nucleare tra super potenze. La Russia di Putin non sta vincendo un conflitto che sembrava alla portata.

L’Ucraina di Zelensky sta resistendo e conquistando territori ma sarà difficile ottenere di nuovo la completa sovranità nazionale. Mosca non mollerà, così come non cederà il fronte occidentale. La diplomazia è in stallo mentre le minacce atomiche sono più vive che mai.

Tra annunci di lanci tattici e di portaerei che si muovono in mare, Il Messaggero ha scritto che il Presidente Joe Biden sta acquistando farmaci anti radiazioni per un costo di circa 290 milioni di dollari. Nel frattempo è partito anche il business dei rifugi anti atomici.

Ecco i costi: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, uno spazio per circa 5 persone può costare tra i 60 e gli 85 mila euro. Un’area da 40 metri quadri ha un costo di 60 mila euro, mentre uno più grande e lussuoso può arrivare anche a 300 mila euro.