Napoli, pestato a sangue e mandato in ospedale: "Ha investito e ucciso il piccolo Christian" 7 Ottobre 2022

È stato picchiato con violenza. Un pestaggio che gli ha causato traumi, fratture e un ricovero in ospedale. Un uomo di 51 anni incensurato è stato vittima di questo raid che potrebbe essere stato punitivo. Come infatti è stato riportato da Il Mattino già è stato ipotizzato il movente.

L’uomo in questione, G.L.N. è colui che tempo fa ha investito e ucciso, in modo colposo, il piccolo Christian. Il bambino morì a Fuorigrotta mentre era in compagnia della madre. Sull’episodio stanno indagando le autorità competenti.

“Stavo camminando e ho visto avvicinarsi due uomini su una moto. Indossavano il casco, era impossibile identificarli. Mi hanno subito aggredito a calci e pugni, riducendomi quasi privo di sensi a terra. Non posso immaginare il motivo, ma mi sento di escludere che volessero rapinarmi“, queste le parole del 51enne.