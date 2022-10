0 Facebook Gf Vip, gli insulti a Ciacci: “Mi hanno sputato in faccia, subito violenza sessuale?”, il video smaschera Spettacolo 7 Ottobre 2022 13:35 Di redazione 1'

Una puntata movimentata quella del Grande Fratello Vip. Giovanni Ciacci ha raccontato che, dopo l’eliminazione dal reality show, a causa dell’atteggiamento da bullo avuto nei confronti di Marco Bellavia, le persone hanno avuto atteggiamenti orribili nei suoi confronti.

Ciacci, ospitato da Alfonso Signorini, ha raccontato: “La gente mi ha sputato al supermercato chiamandomi bullo. Mi hanno sputato in faccia, la mia famiglia ha ricevuto minacce di morte. E l’azienda per cui lavoro ha ricevuto mille mail in cui veniva richiesto il mio licenziamento”.

Nel frattempo una concorrete, Sara Manfuso, ha abbandonato la casa e ieri in studio ha dichiarato: “C’è stato un episodio in cui ero in cucina con un uomo (Giovanni Ciacci) che mi ha toccato il c*lo e mi ha detto “Simuliamo una violenza sessuale” – ha raccontato Sara Manfuso in diretta – e io ho riso per imbarazzo ma ero scioccata e nessuno ha fatto qualcosa per me, nessuno mi ha chiamata in confessionale e tutti di voi conoscevano la mia storia”.