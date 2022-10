0 Facebook Zia e nipote muoiono nello stesso giorno: lei aveva 96 anni, lui lascia 4 figli Cronaca 5 Ottobre 2022 13:11 Di redazione 2'

Una famiglia distrutta dal dolore a Portico di Caserta. Due parenti sono morti a distanza di poche ore l’uno dall’altra e nello stesso complesso residenziale. La triste vicenda è stata raccontata da Edizione Caserta.

Dolore a Portico di Caserta per la scomparsa di zia e nipote

Si tratta di zia e nipote, a perdere prima la vita è stata Maria Carmina Gravina, anziana signora di 96 anni. Qualche ore dopo purtroppo è deceduto pure suo nipote, Nicola Gravina, padre di 58 anni. Quest’ultimo combatteva da tempo contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Lascia 4 figli e la moglie. Dolore e sconforto nel quartiere di Portico di Caserta per le triste perdite che hanno colpito la famiglia Gravina.

I funerali di zia e nipote saranno celebrati in due giornate diverse. Questo mercoledì pomeriggio la famiglia potrà dare l’ultimo addio alla 96enne e giovedì mattina ci sarà la cerimonia per il 58enne. La notizia della scomparsa di zia e nipote ha lasciato attoniti le tante persone che li conoscevano. Tanti i messaggi di sconforto per la loro dipartita.