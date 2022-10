0 Facebook “Ho raggiunto la perfezione estetica”, polemiche su Belen e Fabrzio Corona: “Io sono a favore, tutti dobbiamo” Spettacolo 5 Ottobre 2022 13:04 Di redazione 2'

Pesanti attacchi a Belen Rodriguez che passa da conduttrice a giornalista nei panni di Iena. Il suo primo servizio affronta un argomento molto delicato: la dismorfobia. Persone che si vedono brutte, anche se non lo sono, che, ossessionate dai modelli die perfezione proposti sui social.

Insomma l’argentina ha voluto affrontare un problema all’ordine del giorno, chiamando in causa anche uno dei suoi ex storici, Fabrizio Corona. Anche l’ex re dei paparazzi, così come la showgirl, ha ammesso di aver fatto ricorso a interventi di chirurgia estetica. Un tantino eccessivi e ha ribadito che solo ora ha raggiunto la perfezione facendo ogni due mesi botox e vitamine. Anche la Rodirguez ammette di essere favorevole alla chirurgia e di passare molto tempo dal chirurgo per affrontare le rughe ed età che avanza.

Gli utenti hanno visto questo servizio come ipocrita e soprattutto hanno polemizzato molto sul fatto che l’argentina sia ancora alla conduzione dello show. Pare proprio che i fan del programma non gradiscano la conduzione della Rodrigez, che non la ritengano all’altezza, incapace di parlare in italiano e soprattutto poco idonea nel ruolo di intervistatrice.