Moglie aggredisce marito con un paio di forbici a Montoro: arrestata donna di 59 anni Cronaca 5 Ottobre 2022

Folle lite tra moglie e marito nell’Avellinese. E’ accaduto a Montoro, dove al culmine di un furibondo litigio, una donna ha preso un paio di forbici da cucina e ha colpito ripetutamente il marito.

Aggredisce marito con un paio di forbici a Montoro

La moglie, 59enne originaria di Montoro, è stata arrestata dai carabinieri in attesa di comparire nella giornata di oggi davanti al giudice del tribunale di Avellino per essere giudicata con rito direttissimo. E’ accusata di lesioni.

I carabinieri sono intervenuti giusto in tempo grazie a una segnalazione dei vicini. Quando i militari sono giunti sul posto hanno bloccato la donna e impedito che ferisse ulteriormente, con conseguenze peggiori, il marito. La moglie era riuscita a colpirlo per fortuna non gravemente, l’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale di Avellino. Ha riportato diverse ferite in varie parti del corpo, al collo e al volto.