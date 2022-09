0 Facebook Rider ‘assassini’, lo sfogo di una mamma napoletana: “Corrono e se ne fregano anche dei bimbi” Cronaca 27 Settembre 2022 16:13 Di redazione 1'

Vi sarà capitato di rischiare la vita a causa di un rider. Di essere travolti da uno scooter che a grande velocità si sta dirigendo o da un cliente o a ritirarne l’ordine. Sfrecciano ovunque, anche nelle strade pedonali, spesso incuranti dei pedoni. Bambini compresi.

A Napoli è diventata una vera emergenza. Ed è un mistero (per fortuna, ovviamente) che non sia stata già commessa una tragedia. Ci ha pensato una mamma che ha scritto una lettera alla nostra redazione denunciando questo fenomeno.

“Sono i nuovi padroni della strada. Con i loro scooter accelerano e corrono, incuranti dei passanti. Incuranti di uomini, donne, anziani e bambini. Se c’è folla per strada o si tratta di una zona pedonale (come ad esempio via Chiaia, ndr) loro hanno l’arroganza di voler passare per forza? Sto parlando dei rider. Un pericolo per me e per tutti noi, soprattutto per una madre che esce per strada a fare una passeggiata con i propri figli. Perché accade questo? Perché più consegne fanno, più guadagnano. Prima o poi ci sarà una tragedia e sarà troppo tardi“.