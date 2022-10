0 Facebook Grande Fratello Vip, Sara Manfuso abbandona il reality: i motivi della scelta Spettacolo 5 Ottobre 2022 21:04 Di redazione 2'

L’aveva preannunciato diverse volte, alla fine l’ha fatto: Sara Manfuso si è ritirata dall’edizione del Grande Fratello Vip. Già nella scorsa puntata di lunedì sera l’oramai ex gieffina aveva dichiarato al conduttore Alfonso Signorini la sua chiara volontà di lasciare il programma.

Grande Fratello Vip, Sara Manfuso abbandona il reality

Nella notte la Manfuso aveva dichiarato il suo malessere dopo l’abbandono di Marco Bellavia: “Dopo ciò che è accaduto io non posso restare qui. Non ci siamo resi conto, ma è successo. Ho una carriera e dei valori. Io lotto per certi temi e non mi vivrei bene quest’esperienza. Quindi è inutile restare, anzi sarebbe un problema perché non starei bene con tutti voi“.

I motivi della scelta della Manfuso

Dopo diverse ore di stop della diretta dalla casa del GF Vip – per motivi tecnici – le immagini sono tornate in onda: la Manfuso ha abbracciato Elenoire, Giaele e Antonella spiegando i motivi della sua scelta: “Ragazze sono tranquillissima, ho comunicato tutto ed ho spiegato i motivi anche a loro. Sono contenta di esserci stata. Però dopo quello che è successo non ci riesco. Non sto bene. Il punto è che non posso stare qui con questo stato d’animo e non ci riesco proprio“.

Sara Manfuso ha poi aggiunto: “Appena esco contatto Marco e ve lo saluto. Alcuni valori li ho e li difendo a testa alta. Fuori dirò che non siamo tutti insensibili. Mi raccomando, vi voglio bene e vi seguirò da fuori. Un bacio e tranquille che tanto ci sentiremo fuori sicuramente non siate tristi“.

LA CONFERMA SUI SOCIAL