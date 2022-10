0 Facebook Orrore a scuola: professore molesta allieva di 11 anni, il racconto alla vicepreside che la ignora Cronaca 5 Ottobre 2022 13:52 Di Fabiana Coppola 1'

Orrore a scuola. Un professore avrebbe molestato in più occasioni una ragazzina di 11 anni. Quest’ultima solo lo scorso giugno ha raccontato tutto a un’insegnante che ha riferito gli episodi alla vice preside. Nessun effetto ha sortito la denuncia infatti la giovanissima si è a quel punto rivolta ai genitori.

Allieva molestata a Caltanissetta

La Squadra Mobile di Caltanissetta ha arrestato il professore della scuola media per violenza sessuale; per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Gli investigatori hanno così sentito i compagni di classe dell’undicenne e hanno compreso che comportamenti inopportuni e frasi inadeguate siano state pronunciate dal docente in classe, confermando di fatto la rivelazione della ragazzina.

Il gip ha poi deciso di ascoltare la vittima in un incidente probatorio insieme a un’esperta psicologa. Nei guai anche la vicepreside che, lasciando cadere le dichiarazioni dell’alunna, è stata denunciata per omissione.