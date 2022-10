0 Facebook La realtà del Napoli è meglio del sogno: è impossibile non innamorarsi di questa squadra Il Napoli ha gettato le basi per un grande futuro, roseo, da protagonista: non è fantasia ma anzi, la realtà è meglio del sogno Sport 5 Ottobre 2022 12:54 Di Carmine Ubertone 3'

E’ impossibile non innamorarsi di questa squadra. Ogni volta in cui abbiamo creduto che il Napoli potesse fare qualcosa di grandissimo sono arrivate cocenti delusioni, ma stavolta no, stavolta è diverso. Gli azzurri sono riusciti nell’impresa di abbassare tutte le difese immunitarie presenti nel nostro corpo, di farci dimenticare tutti i bocconi amari, digeriti a fatica in questi anni, di mollare gli ormeggi, farsi trasportare dal vento e aprire quella parte del cuore, intima, riservata a pochi, anzi, ad una sola persona nella vita. D’altronde l’amore è di tutte le passioni la più forte perché attacca contemporaneamente la testa, il cuore e il corpo.

Ho perso la ragione, la ragione sei tu che mi fai andare fuori. Questo Napoli fa perdere la ragione e la trasforma in sogno: è una squadra che sa di essere forte e, ogni minuto che passa sul rettangolo verde, si scopre ancora più forte. In Olanda l’ennesima grande prova, vai sotto, ti rialzi, ribalti, dai spettacolo e li demolisci. In trasferta, in Champions League: sul campo di una squadra mitologica come l’Ajax. Tecnica, cattiveria, voglia di vincere e di voler fare la storia. Kvara, Raspadori, Kim, Anguissa, Lobotka, Di Lorenzo, è impossibile soffermarsi sul singolo, sceglierne 1,2 o 3 è un vero e proprio delitto: la verità unica, inconfutabile è che mister Spalletti ha creato una giostra che funziona alla perfezione, una macchina perfetta che crea dipendenza. Si lanci la proposta: meno reality-show, meno Tiktoker e influencer e ancora più partite degli azzurri. Il Napoli fa bene alla salute, ma soprattutto fa sembrare tutta questa brutta vita meno triste. A proposito, “Quando viene domenica?”

Ricordiamo quei giorni pallidi d’estate. Nessuno ci credeva all’inizio in questo Napoli, ora pian piano tutti salgono sul carro dei vincitori. Meglio così, entusiasmo genera felicità che dà vita a grandi obiettivi. Da questo avvio di stagione degli azzurri si evince un concetto ben chiaro: nessun traguardo è precluso. Piedi a terra e lavorare, ma gli uomini di Spalletti danno la consapevolezza di avere ancora grandi margini di miglioramento. Dispiace per chi trova il minimo pretesto per fare polemica provando a fare ancora resistenza, prima o poi si convertiranno anche loro. Poi, non si vincerà quest’anno? Non fa nulla, il Napoli ha gettato le basi per un grande futuro, roseo, da protagonista: non è fantasia ma anzi, la realtà è meglio del sogno.

Esistono molte cose nella vita che catturano lo sguardo, ma solo poche catturano il tuo cuore, il Napoli è riuscito nella missione più difficile, far sognare nuovamente un popolo intero. Sì, è davvero impossibile non innamorarsi di questa squadra.