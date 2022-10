0 Facebook Antonino Spinalbese si sente in colpa: “E’ colpa mia se Ginevra è uscita” Spettacolo 5 Ottobre 2022 12:50 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese non si dà pace nella casa. Da quando Ginevra Lamborghini è stata squalificata per la frase detta su Marco Bellavia, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez non fa che ripetere che è stata colpa sua se la ragazza ha usato quelle parole.

Antonino Spinalbese spiega perché Ginevra Lamborghini è stata squalificata

Già quando Ginevra Lamborghini ha dovuto lasciare la casa, Antonino Spinalbese è sembrato essere tra i concorrenti più provati da questa notizia. Con la Lamborghini, infatti, aveva instaurato un buon rapporto d’amo

Antonino ha più volte detto che per lui Ginevra non meritava di uscire: “Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto; è colpa mia se è uscita perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita“. Crede, dunque, che la ragazza abbia ripetuto la sua parola e per questo è stata eliminata.

L’ex di Belen Rodriguez si è poi sfogato sul gioco e sulla sofferenza che sta provando in questo momento: “Questo gioco è un’arma a doppio taglio e lei ha pagato per tutti perché la gente che ci vede ha così deciso. Questo gioco è fatto per la gente che decide per noi, in fin dei conti non c’è giustizia. Alfonso è colui che fa da portavoce. Io ho trovato ingiusto la maniera in cui lei è stata eliminata. La mia sofferenza è data dal fatto che lei non ne ha azzeccata neanche una: con sua sorella ha fatto un disastro, con Giaele ha fatto un disastro, con Marco ha fatto un disastro”.