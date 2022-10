0 Facebook Gigi D’Alessio, il ricordo del padre commuove: “Non ha voluto niente, ecco a chi sono figlio, comprava i biglietti dei miei concerti” Spettacolo 5 Ottobre 2022 16:10 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio racconta un episodio inedito della vita del papà, scomparso a causa del cancro come la mamma e il fratello. Il cantante napoletano ha spiegato lui di chi è figlio. “Io gli dissi papà non posso girare con il Mercedes e tu cin una macchina vecchia, ti devo comprare un macchina nuova. Tu mi fai cattiva pubblicità perché la gente che ne sa che io te la voglio compare, ma tu non la vuoi”.

Il papà di Gigi D’Alessio

Una grandissima umiltà quella del cantautore partenopeo che spiega come sia stato il figlio di un uomo dedito al proprio lavoro e per nulla attaccato ai soldi. Figlio di un papà che non ha mai approfittato della notorietà e dei soldi di D’Alessio. “Dopo tanto tempo lo convinsi a prendere una macchina. Un’Alfa 146 usata con 30.000 chilometri e gli metto un po’ di soldi in banca. Mio padre dopo un po’ morì. Io ho trovato la macchina con 30.000 chilometri e i soldi in banca. Per farti capire a chi sono figlio io”.

Non si ferma qui il ricordo di Gigi che racconta come il padre comprava i biglietti dei suoi concerti. Al ritorno andava a casa e gli faceva i complimenti senza mai approfittare di lui. Uomini di altri tempi!