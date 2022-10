0 Facebook Il Napoli che vince non piace: l’Ajax non scambia le maglie e i media snobbano gli azzurri Calcio Napoli 5 Ottobre 2022 16:14 Di Andrea Aversa 2'

Tranne qualcuno, come Fabio Capello e Billy Costacurta su Sky e la prima pagina de Il Corriere dello Sport, il grande successo del Napoli contro l’Ajax ad Amsterdam, è passato un pò in sordina da un punto di vista mediatico.

Già ieri sera dopo la vittoria, La Repubblica e Il Corriere della Sera davano maggiore visibilità all’Inter che è riuscito a vincere 1-0 in casa contro il Barcellona. Senza nulla togliere alla squadra di Simone Inzaghi, è stato normale ridimensionare in quel modo i sei gol degli azzurri?

Se i neroazzurri avessero perso le cose non sarebbero andate diversamente. Ne siamo sicuri. Eppure i numeri dicono che il Napoli sta compiendo un’impresa. Sette vittorie consecutive tra campionato e coppa. Primo in Serie A e nel girone di Champions, differenza reti da capogiro.

Scusate se è poco. Per non parlare della mentalità e del modo di giocare, di titolari e riserve, che i giocatori stanno esprimendo in campo. Evidentemente tutto questo non basta. Neanche per ottenere la giusta e meritata sportività: ieri i calciatori dell’Ajax si sono rifiutati di scambiare le loro maglie con gli azzurri.

“Bisogna saper perdere“, affermava una nota canzone e a quanto pare ad Amsterdam devono ancora imparare la lezione.