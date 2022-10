0 Facebook Giuseppe, noto parrucchiere, muore a 39 anni all’improvviso: era davanti alla sua mamma Cronaca 5 Ottobre 2022 16:06 Di redazione 1'

Lacrime di dolore a Cervinara dove, in provincia di Avellino, si è spento Giuseppe Cioffi. Il noto parrucchiere si è sentito improvvisamente male nella sua abitazione ed è morto davanti alla mamma.

La donna ha subito chiamato il 118, ma quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constare la morte del ragazzo il cui cuore ormai non batteva più. Molto noto nella Valle Caudina per via della sua attività da parrucchiere, lavorava in in negozio nei pressi del comune di Rotondi.

Lascia la mamma, che aveva perso il marito già, e la fidanzata con la quale si doveva sposare.