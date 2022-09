0 Facebook GFVip, Antonino Spinalbese parla di Luna e Belen: “Ho sbagliato io” e poi su Santiago: “Con lui è stato davvero bello” Spettacolo 26 Settembre 2022 15:53 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip non può non parlare della ex compagna, Belen Rodriguez, e dei figli avuti con lei. Il ragazzo ha spiegato come è oggi il suo rapporto con la figlia, Luna Marì.

GFVip, Antonino Spinalbese parla di Luna

“Mio padre se ne andato di casa per lavorare a Brescia è stato via tipo un anno e due mesi. Non ho ricordi di questa roba qua, perchè ero piccolissimo. Infatti la sofferenza è mia, non è di lei. Non è di mia figlia. Da una parte penso anche che il mio carattere, di essere talmente tanto, non è essere premurosi e che io vado troppo in ansia su determinate cose”. Poi aggiunge: “Non posso essere una madre, non possono essere sei madri, sei padri, sei fratelli, sei zii. Non posso fare questo. […] Io e come se adesso avessi staccato questo cordone, cioè stessi cercando di staccare questo cordone. Una parte di me dice: “Anto non potrai mai sapere la vita come andrà, io l’ho perso che ne avevo 17″ quindi non si potrà mai sapere. Mi piaceva che mia figlia avesse, ma anche in futuro un ricordo di come muovo le mani. Perchè a me manca proprio sapere quello di mio padre”.

La concorrente Giaele ha chiesto chi ha scelto il nome Luna Marì. Secondo Spinalbese Luna è stato scelto da Santiago mentre Marì lo ha aggiunto lui. A quel punto gli è stato chiesto come fosse il rapporto con Santi. “È stato bellissimo, cioè è stato…”. A quel punto però dalla regia hanno spento il microfono e poi spostato l’inquadratura. E’ la seconda volta che Antonino parla di Belen e dei bambini e viene oscurato. Che la censura Belen sia una dato di fatto?