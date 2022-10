0 Facebook Si sposa due volte e finisce sotto processo per bigamia: “Non è arrivato il primo divorzio” Cronaca 4 Ottobre 2022 16:54 Di redazione 2'

Si sposa due volte e finisce sotto processo. Desta scalpore quanto accaduto ad un 45enne di Scafati prima convolato a nozze con una donna italiana, poi con una bulgara nell’Est Europa.

A seguito delle nozze all’estero, In Italia sono arrivati i documenti: da questi risultava ancora il primo matrimonio dell’uomo – quello fatto a Pompei – ma soprattutto emergeva il fatto che il divorzio non fosse per nulla ufficiale. L’intero fascicolo era finito all’Avvocatura dello Stato e quello successivo alla Procura di Roma che ha chiesto e ottenuto il processo per il 45enne.

L’uomo si era solo separato dalla prima moglie, senza mai divorziare. In quel lasso di tempo conobbe la donna bulgara, con la quale ha poi intrapreso una convivenza per poi sposarsi in Bulgaria, con la documentazione inviata anche in Italia. Dal nostro Paese emergeva però che l’uomo risultasse ancora coniugato con la precedente consorte. Durante le indagini, l’uomo ha spiegato che non fosse a conoscenza che il divorzio non fosse ancora reale, ora si dovrà difendere in un processo.