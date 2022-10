0 Facebook Francesco Totti, prima foto di coppia con Noemi: Ilary risponde con un gesto che provoca l’ex marito Spettacolo 4 Ottobre 2022 14:51 Di redazione 1'

E’ il settimanale Diva E Donna a pubblicare le prime foto di Francesco Totti con Noemi Bocchi. I due erano insieme al 46esimo compleanno dell’ex Pupone che, dopo anni di matrimonio infelice, ha scelto la donna incontrata a padel. Un compleanno a sorpresa quello organizzato dalla flower designer che come meta ha scelto un ristorante caro all’ex giallorosso.

Un party a sorpresa, organizzato all’Isola del Pescatore di Santa Severa. Alla festa presenti anche i figli di Totti: Cristian, Chanel e Isabel. Tutti insieme con il papà ela sua nuova compagna. Insomma una vita nuova largamente accettata da tutta la famiglia. Ma come avrà reagito la Blasi?

Ilary sorprende tutti e torna sui social, dopo la foto dell’ex con la nuova compagna, per lanciare una provocazione a Totti. La showgirl si è ripresa in una storia pubblicata su Instagram davanti al negozio Rolex, in centro a Roma. Ha mimanto il gesto del furo per poi taggare sia l’ex marito che Le Iene.