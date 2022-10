0 Facebook Napoli, festeggia il compleanno la nuora del boss. Il concerto è abusivo: Alessio nella bufera Cronaca 4 Ottobre 2022 15:11 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto intorno alle 23 nel quartiere di Poggioreale, nel rione Luzzatti a Napoli. I carabinieri della compagnia Napoli Stella e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli sono intervenuti in piazza Lo Bianco interrompendo l’allestimento di un palco improvvisato in onore del compleanno di una donna.

Concerto abusivo per festeggiare la nuora del boss: nei guai il cantante Alessio

La donna in questione, come spiega Il Mattino – è Marianna Giuliano, moglie di Michele Mazzarella, possibile erede del boss Vincenzo. Il cantante che si stava per esibire era Gaetano Carluccio, in arte Alessio.

I carabinieri hanno scoperto un concerto non autorizzato, organizzato proprio per festeggiare il compleanno della nuora del boss. Alessio stava esibendo tutto il suo repertorio neomelodico sotto gli occhi di Marianna Giuliano e Michele Mazzarella.

Marianna Giuliano è già nota alle forze dell’ordine

La donna è un personaggio già noto alle forze dell’ordine: è la figlia dell’ex boss di Forcella, Luigi Giuliano. Il matrimonio con Vincenzo Mazzarella fu visto come patto di un’alleanza criminale tra le due famiglie.