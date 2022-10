0 Facebook Dramma per Federico Fashion Style, la figlioletta ricoverata in ospedale: “Stavamo morendo di ansia” Cronaca 4 Ottobre 2022 16:32 Di redazione 1'

Apprensione per Federico Lauri, alias Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei vip ha passato diverse ore all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma assieme alla compagna Letizia per assistere Sophie, la loro figlia.

Dramma per Federico Fashion Style, la figlioletta ricoverata in ospedale

Come spiega lo stesso ex concorrente di Ballando con le Stelle, la bimba è stata ricoverata stamattina per sottoporsi ad un intervento di riduzione di ernia inguinale. Lo spavento era tanto trattandosi di una piccola di 5 anni, ma fortunatamente tutto è andato bene.

“L’intervento è andato benissimo”

Federico nelle sue Instagram Stories ha confermato il buon esito dell’operazione: “È andato tutto benissimo grazie ad un’équipe di medici e infermieri davvero umani che hanno saputo controllare le ansie di una piccola bambina che non sapeva cosa stava per fare e specialmente a noi genitori, che stavamo morendo di ansia fuori dalla sala d’attesa!“. La piccola è stata dimessa ed è al momento convalescente a casa.