Arrestato ex primario napoletano: "Fatture false e corruzione, per operazioni inesistenti" Cronaca 4 Ottobre 2022

Antonio Piscopo, medico napoletano, era primario del reparto ortopedia dell’ospedale Fatebenefratelli di Benevento. E’ stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza del comando di Napoli e Benevento, per i reati di corruzione ed emissione di fatture false. Il provvedimento restrittivo è stato emesso al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, retta da Aldo Policastro. Richiesto anche il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili fino alla concorrenza del valore di poco meno di 600mila euro.

Il medico, che all’epoca dei fatti era primario del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, era d’accordo con i due referenti della zona che fornivano protesi e materiali chirurgici, per acquistare solo i loro prodotti.

Si legge nella nota delle Procura, il medico: “Teneva un accurato conteggio sia delle somme in entrata che in uscita, operazioni che trovavano plastica corrispondenza nei manoscritti reperiti presso uno dei soggetti corruttori”. Per giustificare l’affluenza di denaro al medico venivano fatte fatture false su operazioni mai eseguite e corsi di formazioni e consulenze mai fatte. Il medico è ora agli arresti domiciliari.