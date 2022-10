0 Facebook Giovane Tiktoker napoletano nell’occhio del ciclone, le polemiche sui social: “Ci sono bambini che lavorano” Cronaca 4 Ottobre 2022 15:39 Di redazione 1'

Polemiche per uno dei personaggi più in voga in questo momento su Tik Tok: nell’occhio del ciclone è finito Patrizio Chianese, giovane napoletano molto seguito sui social, diventato virale con i suoi video mentre prepara degli hot-dog in strada facendosi, a volte, aiutare da un bambino – Renato – con cui ha un grande rapporto di amicizia.

Giovane Tiktoker napoletano nell’occhio del ciclone: “E’ tutto abusivo, dov’è lo Stato?”

Il giovane Tiktoker è finito al centro delle polemiche: un utente, ha segnalato alcuni video al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Ma lo stato e le forze dell’ordine dove sono? Questi fanno banchetti per strada senza pagare nulla, tutto abusivo, di igiene non ne parliamo proprio, bambini che lavorano e fanno panini. Ma che città sta diventando?”

I commenti sotto al post

Diversi i commenti sotto al post sui social di Francesco Emilio Borrelli: “Tolleranza zero Francesco, i bambini non si toccano“, “Io speriamo Che me la cavo” dice qualcuno ironicamente citando il film di Lina Wertmüller.