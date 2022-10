0 Facebook Napoli Futsal, dopo la gara l’amara sorpresa: bus distrutto e scritte razziste: “Odio Napoli” Cronaca 3 Ottobre 2022 15:45 Di redazione 2'

Gli insulti razzisti contro Napoli e i napoletani non solo nel calcio, ma anche nel futsal. Non solo parole, stavolta anche fatti vergognosi e indecenti. E’ quanto accaduto nel pre e nel post-partita di Ciampino Aniene-Napoli Futsal, seconda giornata di campionato di Serie A di calcio a 5.

“Odio Napoli”, vandalizzati i pulmini della squadra azzurra di calcio a 5

“Odio Napoli‘ la scritta comparsa sulla fiancata di uno dei minivan del club partenopeo, parcheggiato nella notte prima della gara a pochi passi dall’albergo di Ariccia. Poi, al termine della partita, vinta dagli azzurri per 4-2, lo staff ha ritrovato due vetture con i vetri rotti: dai mezzi sono stati rubati oggetti e attrezzature di valore per una stima di danni che ammonta circa a 20mila euro.

Le parole del Dg del Napoli Futsal

Pasquale Scolavino, dg del Napoli Futsal, ha così commentato l’assurdo episodio: “E’ impensabile che i nostri pulmini brandizzati con i loghi del club in evidenza, non siano stati messi in sicurezza. Ci hanno detto di parcheggiarli in una traversa adiacente il campo, senza alcun controllo. Bisogna ora accertare le responsabilità per i danni subiti. Denunceremo tutto agli organi competenti”.

