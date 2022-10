0 Facebook Travolto da un’auto, Nicola è in fin di vita: Napoli e provincia pregano per lui Cronaca 3 Ottobre 2022 15:32 Di redazione 1'

È stato vittima di un incidente avvenuto lo scorso sabato. Nicola Ciccarelli, 31 anni, è stato travolto e investito da un’automobile mentre era a bordo di uno scooter. Il sinistro è avvenuto in via Enrico Fermi tra Villaricca e Giugliano, cittadine dell’area Nord in provincia di Napoli.

Ciccarelli è originario proprio di quelle zone. Ora è ricoverato in fin di vita a Napoli, presso l’ospedale Cardarelli. Sono tanti i messaggi d’affetto per lui e di vicinanza alla sua famiglia. La comunità prega per il 31enne. La notizia è stata riportata da Il Meridiano.