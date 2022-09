0 Facebook “Noi non siamo napoletani”, arriva la replica spiazzante ai soliti cori indegni e razzisti: il video è virale Cronaca 19 Settembre 2022 13:43 Di redazione 1'

Non c’è arma migliore dell’ironia per dire verità. Sta facendo il giro del web un video che mostra alcuni ragazzi in una metropolitana cantare all’unisono ‘Noi non siamo napoletani‘. All’improvviso però ecco che arriva la replica perfetta a questi cori inutili, tristi e vergognosi.

“Noi non siamo napoletani”, arriva la replica spiazzante contro i cori indegni e razzisti

“Noi non siamo napoletani” gridano alcuni ragazzi immortalati in video ripreso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Ma all’improvviso, ecco che spunta la risposta di un viaggiatore – costretto ad ascoltare i beceri cori – che spiazza tutti, compresi il gruppo di giovani che restano in silenzio, attoniti: “Che peccato ragazzi, non fa niente. Ognuno nasce con un problema“.

IL VIDEO CHE STA FACENDO IL GIRO DEL WEB