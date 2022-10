0 Facebook Dramma nel Casertano, uomo trovato impiccato a un albero Cronaca 3 Ottobre 2022 14:44 Di redazione 1'

Uomo trovato impiccato a un albero nel Casertano. E’ accaduto nelle campagne di Calvi Risorta, in provincia di Caserta, nella località Demiano. Il corpo senza vita è stato trovato questo lunedì mattina.

Uomo trovato impiccato nelle campagne del Casertano

Secondo quanto riportato da Edizione Caserta l’allarme è stato lanciato da un agricoltore che si trovava lì vicino per lavoro. L’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e i soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Capua che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

L’ipotesi seguita dai militari è che possa essersi trattato di un gesto estremo. La vittima era originaria dell’Est Europa. Sotto choc l’agricoltore che ha fatto il tragico ritrovamento.