Compleanno Stefano De Martino, lontano da Belen e Santi, ma arriva l'annuncio: "Ve lo possiamo dire ora" 3 Ottobre 2022

Oggi Stefano De Martino ha compiuto 33 anni. Il conduttore napoletano ha spento le candeline a Milano con la moglie, Belen Rodriguez, e il figlio Santiago, per poi scappare a Napoli. L’ex ballerino infatti sarà in tv questa sera con lo show “Stasera tutto è possibile” e quindi non potrà festeggiare con la sua famiglia.

Sui social però arrivano gli auguri ufficiali di Belen. Il conduttore è pronto a festeggiare tra le onde del mare, tra un’immersione e un’altra, e mostra anche la sua nuova casa a Posillipo, acquistata proprio in un parco privato con accesso diretto al mare. Questa sera lo vedremo a Rai Due insieme a tutti i suoi colleghi e agli ospiti. Intanto Stefano, insieme a Belen e Santiago (9 anni), ha ricostruito la sua famiglia. Con loro anche la piccola Luna Marì, nata dalla relazione dell’argentina con Antonino Spinalbese.

Sul ritorno con il marito e la vita con Luna, Belen ha svelato:

“È stato complesso. Mi ero concessa un’altra possibilità che però non è andata a buon fine. Quindi quando ho rincontrato Stefano, che poi ha sempre fatto parte della mia vita, per lui non era semplice da accettare che nel frattempo avessi avuto una figlia con un altro”, ha raccontato Belen a Verissimo. “Stefano è il mio mascalzone preferito. Oggi, dopo tutto questo marasma, posso dire di aver avuto la conferma di amarlo davvero tanto”, ha aggiunto. E poi ancora: “Quando è tornato, io avevo avuto una figlia da un’altra persona e rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”.