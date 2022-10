0 Facebook Belen Rodiruguez, la rivelazione: “E’ stato Stefano a venire da me. Siamo sposati, nessun divorzio, c’è sempre stato” Spettacolo 3 Ottobre 2022 09:30 Di redazione 2'

Un’intervista piena di cuore e sentimento quella di Belen Rodriguez a Verissimo. La showgirl ha raccontato del ravvicinamento al marito, Stefano De Martino, della sua vita in Argentina e dei primi passi in Italia. Dei suoi 15 anni di carriera, di come è diventata donna matura, conduttrice esperta e mamma.

Belen ha raccontato la verità in merito al loro presunto divorzio. Dopo i continui tira e molla infatti tute e due le volte al richiesta di divorzio è scaduta per cui, visto che il giudice si era preso del tempo per capire, la showgirl l’ha scoperto da poco: è ancora sposata con Stefano. “Quindi siamo ufficialmente sposati da sempre”. Ha detto l’argentina che ha ammesso di amarlo davvero moltissimo e che potendo scegliere chiunque sia sempre stato lui.

Sui motivi della rottura, sulle modalità del ritorno insieme racconta: “La prima volta non è andata – ha aggiunto -, dopo la seconda volta che ci siamo lasciati per lui non è stato facile perché io ho avuto una figlia da un’altra persona (Antonino Spinalbese, ndr). Lui però ha accettato il tutto. E solo per aver accettato ciò, per me lui ha vinto. Lo stimo molto. Con molta cautela abbiamo ricominciato a frequentarci fuori casa. Per un po’ lo abbiamo tenuto nascosto e poi ci hanno scoperto”. E ancora: “Siamo riusciti a stare separati per poco tempo alla fine della fiera. Tante volte mi sono pronunciata con buoni propositi. Ce la viviamo con più riservatezza e maturità, abbiamo più consapevolezza. Ho ora un’ulteriore conferma di amarlo davvero tanto. Se ci siamo riscelti, vuol dire che c’è tanta sostanza”.

Belen ha poi lasciato capire che uno dei problemi era che lei fosse più ricca, più famosa e in carriera. Oggi Stefano De Martino è un affermato conduttore Rai, una presenza in Mediaset e volto di pubblicità e sponsorizzazioni. Insomma i due sarebbero alla pari. “Avevo più introiti e questa cosa può mettere in difficoltà qualcun altro”, ha sottolineato la showgirl. “Ora ha trovato la sua strada e tutto va molto meglio. Non è più il principe consorte”, ha chiodato la Rodriguez.