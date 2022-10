0 Facebook Basket, la Ge.Vi. Napoli ad un soffio dall’impresa contro Bologna: gli azzurri escono sconfitti tra gli applausi del Palabarbuto Atmosfera fantastica al Palabarbuto, gremito in ogni ordine di posto Sport 2 Ottobre 2022 22:47 Di Carmine Ubertone 3'

(Di Carmine Ubertone) – Ad un passo dall’impresa. La Ge.Vi Napoli esce sconfitta contro la corazzata Virtus Bologna nel big match inaugurale del campionato italiano di Serie A di basket. Atmosfera fantastica al Palabarbuto, gremito in ogni ordine di posto. Non bastano a Napoli i 16 punti di Johnson: gli azzurri, complice un quarto quarto da film horror, perdono la prima stagionale. Non mancano tuttavia gli applausi del pubblico, cosciente della buona prova degli uomini di coach Buscaglia contro un avversario fortissimo come la Virtus Bologna.

Il primo quarto

Il Napoli inizia subito forte: primo quarto fatto di grande intensità sia in difesa che in attacco. Gli uomini di coach Buscaglia salgono subito in cattedra con gli ottimi Stewart e Michineau che inaugurano al meglio la loro prima presenza in campionato. La Ge.Vi realizza ben 33 punti in un solo quarto, ne concede solo 13, numeri da stropicciarsi gli occhi contro una squadra forte come la Virtus.

Il secondo quarto

La Virtus Bologna, come prevedibile, reagisce affidandosi alle sue stelle, ma Napoli replica colpo su colpo senza farsi minimamente intimorire: se da una parte Belinelli chiama da 3, dall’altra Johnson risponde con due bombe da oltre metà campo che mandano in visibilio il pubblico del Palabarbuto.

Il primo momento di difficoltà per gli azzurri arriva a 3 minuti dalla fine con la Virtus che mette su un ottimo parziale che gli permette di arrivare a -10, sul 50-40. Prima una tripla di Howard, poi Stewart e Michineau, rimettono le cose a posto: gli uomini di coach Buscaglia vanno all’intervallo lungo sul 57-43.

Il terzo quarto

Il terzo quarto inizia con vari errori da entrambe le parti, poi Bologna pigia il piede sull’acceleratore e mette su un parziale di 7-0 e accorcia la distanza sul 57 a 50 costringendo coach Buscaglia ad un timeout. Ci pensano Williams e Stewart a sbloccare l’attacco di Napoli con due canestri in penetrazione.

Bologna non molla di un centimetro e si porta sul -3. Napoli si affida allora al talento di Michineau che realizza prima un gioco da 3 punti, poi è abile a metterne 2 in penetrazione chiudendo di fatto il terzo quarto sul parziale di 68-60 a favore della Ge.Vi.

Il quarto quarto

Il quarto quarto si apre subito con la grande intensità da ambedue le parti. Per Bologna, Belinelli chiude un gioco da 3 punti, per Napoli, Johnson, realizza una bomba che fa entusiasmare i cuori del Palabarbuto. Ancora l’americano si rende protagonista di un’altra tripla da casa sua che manda gli azzurri sul +9, 74-63.

La Virtus non ci sta e risponde colpo su colpo, portandosi al -1 con Belinelli. La Ge.Vi, con la spinta del Palabarbuto, reagisce con la tripla di Zerini. Bologna, a pochi minuti dalla fine, trova il massimo vantaggio approfittando della scarsa vena sotto canestro di Napoli, portandosi sul 77-84, con un parziale di 9 a 24 nel quarto.

Napoli si blocca, non segna più: grande fatica in avanti dove non trova punti, la Virtus ha quindi vita facile. La partita si chiude sul 77-89 per Bologna.