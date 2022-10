0 Facebook Napoli, rapina nel ristorante l’Antica Latteria: ladro rompe la vetrina del locale con lo scooter Cronaca 1 Ottobre 2022 14:44 Di redazione 1'

Si guarda intorno, poi sale a bordo dello scooter e sfonda la vetrina del locale per poi rapinarlo. È accaduto questa mattina presto a Napoli, quartiere Chiaia, quello che dovrebbe essere il salotto ‘bene’ della città. La vittima del raid è stato uno storico ristorante.

Rapina nell’Antica Latteria

Si è trattato della trattoria l’Antica Latteria sita in vico Alabardieri. Le immagini sono state immortalate in un video delle telecamere di videosorveglianza. È stato uno dei gestori ad annunciarlo pubblicando un post su Facebook con tanto di foto.

“Ore 7 del mattino Una città allo sbando ma cosa pensate di trovare in un locale…??? Potevate prendere il vino almeno…Ma noi non ci fermiamo non ci facciamo intimidire Antica Latteria vi aspetta A pranzo e a cena con il sorriso di sempre. Federico Manna, Chiara Sabino, possiamo fare qualcosa per aumentare la sicurezza nel nostro quartiere???“.

Il video

Il post su Facebook