Accoltellato più volte nella notte di domenica scorsa ed ora lotta in fin di vita. È la storia di Francesco Galerano che a 19 anni lotta contro la morte. Secondo quanto riportato da Il Mattino contro il suo aggressore non è stato emesso alcun provvedimento di fermo.

Il motivo? Chi ha commesso quest’atrocità non può scappare e non è stato colto in flagranza di reato. Sotto i riflettori degli inquirenti c’è un altro giovane: un 20enne. I parenti di Galerano hanno dichiarato: “Il ragazzo è al Pellegrini, è stato operato due volte, nel tentativo di ricostruirgli le vene; è ancora in rianimazione, preghiamo perché gli esiti della nuova trasfusione possano avere un effetto benefico“.

E ancora: “Non riusciamo a capire per quale motivo, di fronte a un fatto tanto grave, una persona armata e violenta non sia stata fermata in cella“. I fatti sono accaduti a piazza Carlo III, il 19enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dei vecchi Pellegrini.