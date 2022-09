0 Facebook Rapina nel Napoletano, titolare eroe mette in fuga i malviventi: il video è virale Cronaca 30 Settembre 2022 09:34 Di redazione 1'

Violenta rapina in quel del Napoletano, in diversi gruppi sui social, postato il filmato delle telecamere di video-sorveglianza di un negozio di telefonia.

Rapina nel Napoletano, titolare eroe mette in fuga i malviventi

A riprendere l’episodio criminale è il politico Francesco Emilio Borrelli. Siamo nuovamente ad Afragola: in due, con volto coperto e armati di pistola, fanno irruzione nel negozio. Sfortunatamente per loro, la rapina non va a buon fine perché il titolare, nonostante la minaccia dell’arma, decide di reagire e spintona via i malviventi costringendoli alla fuga.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato l’ennesimo episodio di violenza nel Napoletano: “Questo commerciante, probabilmente esasperato dalla delinquenza dilagante, ha istintivamente reagito ai banditi, anche per difendere la dipendente che, come si vede dal filmato, era stata spintonata, dimostrando davvero tanto coraggio”

IL VIDEO SUI SOCIAL