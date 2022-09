0 Facebook Pio e Amedeo mattatori in tv, ma bersagliati di critiche sul reddito di Cittadinanza: “Siamo alla frutta” Spettacolo 30 Settembre 2022 08:23 Di redazione 2'

Premiato dagli ascolti il ritorno di Emigratis ‘ La resa dei conti’ sul piccolo schermo. Pio e Amedeo raccolgono tantissimi consensi, ma anche diverse critiche.

Pio e Amedeo, la questione Reddito di Cittadinanza

Pio e Amedeo, nel corso di un’incursione nel Tg5 per presentare Emigratis ‘ La resa dei conti’ hanno toccato vari temi tra cui il Reddito di Cittadinanza con la loro ironia e irriverenza: “Avete fatto un bel contratto a Mediaset, adesso rinuncerete al reddito di cittadinanza?”, ha domandato la conduttrice del telegiornale, il duo foggiano ha replicato: “Mai! Neanche per sogno! Anzi speriamo che non ce lo tolgano, sentiamo maretta adesso e ci sentiamo minacciati. Noi lo vogliamo perché è giusto che non facciamo niente dalla mattina alla sera“.

Le critiche sui social

Sui social non sono mancate le critiche a Pio ed Amedeo, soprattutto per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza, probabilmente da chi si è sentito tirato in ballo: “Pio e Amedeo che perculano il reddito di cittadinanza e chi ne beneficia. Comicità becera e pericolosa. Ormai l’Italia è più che alla frutta” e ancora: “Amerei vederli andare avanti e non fare niente con la miseria che ti danno col rdc e nessun’altra entrata“.