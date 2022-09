0 Facebook Maltempo a Napoli, si stacca ponteggio in via Chiaia: via alla messa in sicurezza Cronaca 30 Settembre 2022 12:01 Di Andrea Aversa 1'

Il maltempo degli ultimi giorni che si è abbattuto su Napoli non ha causato soltanto allagamenti e disagi alla viabilità. In via Chiaia c’è stato il rischio che l’intero ponteggio installato all’esterno di un palazzo crollasse causando seri danni.

Stiamo parlando delle impalcature utili al restauro di palazzo Cellammare, residenza storica che si può ammirare dai piedi del cinema Metropolitan. Il ponteggio si è staccato ieri sera, probabilmente a causa del vento e della pioggia.

Da ieri sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. L’area è stata recintata e interdetta al passaggio pedonale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Stamattina sono giunti gli operatori della ditta edile.