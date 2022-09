0 Facebook Carabiniere ubriaco provoca incidente: “Ci fate multe e sequestri e poi combinate questi casini?” Cronaca 30 Settembre 2022 13:37 Di redazione 1'

È in piedi che barcolla, in evidente stato di alterazione. Davanti a lui c’è una vettura con il cofano aperto. Di fianco una coppia, dietro una persona che un uno smartphone ha ripreso l’intera scena. Il protagonista è un carabiniere in divisa e ubriaco.

Pare che il militare abbia causato un incidente e che le persone presenti sul posto fossero le vittime. Dal filmato si sente un audio: “Ma come, fate multe e sequestri e poi provocate incidenti?!“. La vicenda sembrerebbe essere accaduta nel Nord Italia.

Su una pagina Facebook dedicata alle forze dell’ordine è stato spiegato che il carabiniere in questione soffrirebbe di alcolismo, causato da gravi problemi personali, che in quel momento non era in servizio e che è stato temporaneamente sospeso.