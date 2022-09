0 Facebook Bambina di 10 mesi intossicata dalla cannabis, è grave al Santobono di Napoli Cronaca 30 Settembre 2022 12:39 Di redazione 1'

Una bambina di dieci mesi in gravi condizioni è arrivata al Santobono di Napoli. Il motivo? Un’intossicazione da tetraidrocannabinolo, ovvero la sostanza conosciuta come Thc presente nella cannabis. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire come sia stato possibile, come la bambina si sia ritrovata a ingerire la sostanza.

La piccola, residente con i genitori in provincia di Napoli, è giunta presso il pronto soccorso trasportata in ambulanza tra la notte di martedì e mercoledì. Frequenti convulsioni, agitazione e iperattività hanno reso le condizioni molto critiche fin dall’inizio. Come riporta il Mattino, solo dopo i test si è capito che la piccola avesse un’intossicazione da Thc.

La minore è al momento in prognosi riservata, ma nonostante l’intervento dei medici, le sue condizioni sono ancora a rischio.