0 Facebook Il Napoli guadagna il rigore e lui blocca il traffico: polemiche per un noto Tik Toker napoletano Cronaca 30 Settembre 2022 16:53 Di redazione 1'

Quale tifoso azzurro non esulta per un gol o per una vittoria del Napoli, ma a volte si corre il rischio di esagerare: un noto Tik-Toker napoletano è finito al centro delle polemiche.

Il Napoli guadagna il rigore e lui blocca il traffico

Un gol del Napoli festeggiato in modo esagerato. A riprendere l’episodio sui social è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli su segnalazione di un utente. Siamo in via Foria, centro di Napoli, Emanuele ‘Solo cose belle‘, noto Tik-Toker napoletano, s’immortala in un video mentre celebra a ‘modo suo’ un gol del Napoli.

Il video è diventato virale

Il Tik-Toker, per ascoltare in radio il rigore segnato poi da Politano in quel di Milano, ha bloccato il traffico creando una coda di vetture alle sue spalle. Il video è diventato immediatamente virale scatenando vari commenti negativi tra cui: “Fermare il traffico per fare un video di esultanza è da idioti“.

IL VIDEO SUI SOCIAL