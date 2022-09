0 Facebook Compleanno Totti, prima festa senza Ilary: il bacio con Noemi davanti a figli e amici Spettacolo 28 Settembre 2022 08:36 Di redazione 1'

Primo compleanno per Francesco Totti senza Ilary Blasi. L’ex ‘Pupone’, dopo 20 anni con l’amata moglie, ha festeggiato i suoi 46 anni con al fianco Noemi Bocchi, sua nuova compagna.

Compleanno Totti, arriva il bacio con Noemi davanti a figli e tutti gli amici

Francesco Totti ha spento le candeline in un ristorante a pochi km da Roma, con i figli, gli amici di sempre e appunto Noemi. Come racconta il Messaggero, la cena è stata tutta a base di pesce.

Allo scoccare della mezzanotte di lunedì sera, Francesco ha spento le candeline, espresso il desiderio e dato un bacio a Noemi, davanti gli occhi di tutti gli invitati, quasi ad ufficializzare la sua nuova vita.

L’arrivo al ristorante

L’ex capitano della Roma sarebbe arrivato al ristorante con una vettura in incognito, non con la solita Lamborghini che avrebbe creato scompiglio. Tra gli altri presenti gli amici di sempre come Ezio Giancarlo e Vito Scala.