0 Facebook Lacrime e dolore per la morte del maresciallo Pasquale Merola, fatale un malore improvviso: lascia moglie e figlia Cronaca 28 Settembre 2022 09:00 Di redazione 1'

Un malore improvviso che lo ha ucciso: è morto a 51 anni Pasquale Merola, il maresciallo della Marina militare impiegato alla capitaneria di Porto di Gioia Tauro. L’uomo era natio di Curti, in provincia di Caserta: lascia una moglie e una figlia di 11 anni.

E’ morto il maresciallo Pasquale Merola, fatale un improvviso malore

I colleghi non l’avevano visto arrivare e hanno deciso di andarlo cercare: hanno ritrovato Pasquale senza vita, adagiato sul letto della sua abitazione. Fatale, probabilmente, un arresto cardiaco o un infarto nel sonno. Vano l’intervento dei sanitari del 118.

I messaggi di cordoglio sui social

Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social in onore di Pasquale: “Grande collega ma soprattutto grande amico, sempre disponibile con tutti…ciao Amico buon viaggio e riposa in pace“, “Ci hai lasciato così presto e inaspettatamente. Ti abbiamo voluto bene per la disponibilità bontà e serietà ciao Pasquale Merola. Non ci posso ancora credere“.