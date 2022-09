0 Facebook Fior…di teglia 2022 – Come partecipare al concorso Comunicati Stampa 28 Settembre 2022 17:24 Di Luca Morieri 3'

Parte la prima edizione di Fior… di Teglia, progetto ideato da 50 Top Pizza in collaborazione con Latteria Sorrentina, per valorizzare i giovani talenti della pizza in teglia in Italia.

Da prodotto di nicchia, consumato principalmente a Roma, la pizza in teglia negli ultimi anni ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza e una diffusione in tutta Italia, fino a varcare i confini nazionali.

Profumata, alta e soffice, oppure scrocchiarella e fragrante, la pizza in teglia si presta a molteplici versioni di impasto, spesso con idratazioni importanti, ed è la base per i condimenti più fantasiosi.

Ai giovani artigiani che parteciperanno a Fior… di Teglia 2022, chiediamo di realizzare, con creatività e rispetto delle materie prime e della stagionalità, una pizza in teglia che valorizzi il mondo vegetale. La pizza dovrà avere come ingrediente il fiordilatte o un derivato (affumicato, fior di fuscella, etc).

Partecipazione:

Professionisti della ristorazione che non abbiano compiuto il 30° anno di età e che, nella loro attività, o dove sono impiegati, propongono regolarmente la pizza in teglia.

Modalità di iscrizione:

A partire dal 28/09/2022 ed entro il 12/10/2022 si potrà inviare la propria candidatura a info@50toppizza.com contenente:

Nominativo

Luogo e data di nascita

Numero telefonico

Curriculum o elenco dettagliato delle esperienze professionali

Propria foto in alta risoluzione, in giacca da lavoro

Nome del locale presso cui si lavora e ruolo ricoperto

Indirizzo completo a cui spediremo eventuale prodotto

Valutate le candidature, saranno ammessi alla selezione 20 artigiani, che riceveranno una selezione dei prodotti di Latteria Sorrentina. La comunicazione di ammissione sarà data via mail.

Invio materiale:

Il candidato elaborerà la ricetta e invierà alla nostra redazione, all’indirizzo info@50toppizza.com entro il 26/10/2022:

Un video di massimo 60 secondi, in formato MP4, che abbia un’inquadratura verticale, durante cui il candidato ci racconterà l’impasto ed il processo creativo per il topping, che ha portato alla creazione della ricetta;

Ricetta dettagliata della preparazione inserita nel file word che riceverà dalla redazione;

Due foto della preparazione, in alta definizione, in formato orizzontale;

Una foto della preparazione, in alta definizione, in formato verticale.

Valutazione:

Al termine del contest, una giuria nominata da 50 Top Pizza valuterà i lavori ricevuti, su carta, scegliendo le preparazioni finaliste.

Fase Finale:

Saranno ammesse alla fase finale le migliori 5 ricette, secondo l’insindacabile giudizio della giuria. Le 5 preparazioni saranno esaminate nell’evento finale, che si svolgerà dal vivo.

Vincitore:

Il vincitore riceverà una fornitura di 100 Kg di fiordilatte, riscattabile in più soluzioni, in base alle proprie esigenze.

Partecipando all’iniziativa si autorizza la pubblicazione di foto, video e ricette, sempre citando l’autore e il progetto, sui siti www.50toppizza.it www.lucianopignataro.it , www.fiordilatte.tv www.latteriasorrentina.com e sulle relative pagine social.