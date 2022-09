0 Facebook Napoli, minaccia l’ex e la prende a testate: voleva obbligarla a tornare assieme Cronaca 28 Settembre 2022 17:37 Di redazione 1'

Pretendeva che la ex tornasse con lui: per ‘persuaderla’ l’ha minacciata con un coltello e l’ha presa a testate. Un vero e proprio incubo per una donna a Napoli. L’uomo, un 34enne, è stato arrestato.

Siamo a Napoli, nel quartiere Porto, un 34enne si è presentato sul posto di lavoro della donna. Prima l’ha intimata di tornare assieme, poi, all’ennesimo ‘No’, ha estratto un coltello minacciandola. La vittima ha provato a togliersi dalla morsa, ma l’uomo l’ha strattonata e colpita con una testata prima di scappare.

Arrestato il 34enne

Ad intervenire sono stati i carabinieri avvisati da una segnalazione. L’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Poggioreale. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario dell’ospedale Pellegrini: prognosi di 5 giorni per politrauma.