Follia sull'Asse Mediano, auto viaggia contromano: paura tra Grumo e Afragola, il video è virale Cronaca 28 Settembre 2022

Grosso spavento sull’Asse Mediano, in particolar modo nel tratto di strada tra Grumo Nevano ed Afragola. Protagonista un Fiat 600 che ha percorso diversi metri a velocità sostenuta, ma soprattutto contromano.

Follia sull’Asse Mediano, auto va contro mano: paura tra Grumo e Afragola

Fortunatamente la follia non si è trasformata in tragedia: nessuna auto, nonostante le tante vetture presenti, è stata coinvolta in incidenti. La 600 azzurra ha poi svoltato alla prima uscita disponibile. A testimonianza di quanto accaduto, un video di un utente sui social: il filmato sta letteralmente diventando virale in questi minuti.

IL VIDEO SUI SOCIAL