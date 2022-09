0 Facebook Allerta meteo a Napoli per temporali forti, la decisione del Comune sulla chiusura di scuole e parchi Cronaca 28 Settembre 2022 15:41 Di redazione 3'

Ancora Allerta Meteo della Protezione Civile e Napoli per la giornata di domani, giovedì 29 settembre. Si prevedono precipitazioni scarse a carattere di rovescio o temporale anche di intensità moderata. Il livello di allerta è Gialla, quindi ordinaria.

Principali scenari di evento ed effetti al suolo:

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;- Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

– Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

– Possibili cadute massi in più punti del territorio;

– Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.

Il Comune di Napoli ha deciso:

– Evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica;

– In caso di necessità di attraversare in auto un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, procedete con molta cautela, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, datene immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115.

– Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti). Non andare nei sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti:

1. Sottopasso di Via Claudio/Stadio San Paolo (lato sinistro) (Fuorigrotta)

2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano)

3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale)

4. Sottopasso di Via Comunale San Severino/Via Fasano (Poggioreale)

5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra)

6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra)

7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (Poggioreale)

8. Arena S.Antonio altezza Via Ben Hur (Soccavo).

Resteranno chiusi a Napoli i parchi cittadini nella giornata di giovedì 29 settembre. Questa la decisione del Comune in virtù dell’avviso di allerta meteo, valido a partire dalle 18 di oggi mercoledì 28 settembre per le 24 ore successive. Aperte le scuole.