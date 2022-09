0 Facebook GFVip, Antonino e il retroscena su Belen: “E’ fidanzata, ma posso metterla in difficoltà, tutti lo sanno” Spettacolo 28 Settembre 2022 15:24 Di redazione 2'

Continua a creare polemica la presenza di Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex parrucchiere, che ora ha un’agenzia di comunicazione, pare che sia stato invitato dalla sua ex storica non parlare né di lei ne é dei suoi figli. Un veto che però il ligure non starebbe affatto rispettando.

In più di un’occasione Antonino ha parlato di Belen Rodriguez, ha raccontato della fine della sua storia con l’argentina, di Luna Marì e, in una confessione a Ginevra Lamborghini, anche un retroscena che riguarda la conduttrice di Tu sì que vales. Si lascia andare a commenti che non piacciono. “A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo. Lui (Signorini?) ci prova a parlarne ed è normale. Anche con me in puntata, ma che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso“.

E poi la frecciatina alla sua ex: “Lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà. Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone significa metterla in difficoltà. A me dà fastidio questa roba. Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà. Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione. Se avete notato io non la nomino mai per nome”.