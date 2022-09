0 Facebook Lutto a Bacoli, è morto Ernesto Scotto Rosato: lascia compagna e figlio Cronaca 27 Settembre 2022 13:58 Di Carmine Ubertone 1'

Lacrime e dolore per la morte di Ernesto Scotto Rosato. Il 38enne lascia papà Antonio, la madre Maria, la compagna e un figlio. Le esequie si svolgeranno domani, mercoledì 28 settembre, alle 16:30 nella chiesa di Sant’Anna.

Lutto a Bacoli, è morto Ernesto Scotto Rosato, i messaggi di cordoglio sui social

Sgomento in quel di Bacoli per la morte di Ernesto Scotto Rosato: tantissimi i messaggi apparsi sui social per dare l’ultimo saluto al 38enne: “Lo ricordo bene, sentite condoglianze alla famiglia“, “Non ci posso credere…condoglianze alla famiglia” e ancora: ” Eri un bravo ragazzo e lavoratore r.i.p. Ernesto“.