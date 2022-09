0 Facebook Le immagini che hanno indignato i napoletani, il video è virale: “Ma in che mondo schifoso siamo?” Cronaca 27 Settembre 2022 13:34 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto mostrato su segnalazione di un utente in un video sulla pagina Facebook del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Siamo a Napoli, in strada un lago di sangue.

Le immagini che hanno indignato i napoletani, il video è virale

Siamo in piazza Carlo III, la segnalazione fa riferimento alla vicenda di un giovane accoltellato domenica 25 settembre, durante una lite che è stato poi portato in ospedale, dove è stato medicato. L’aggressore è un ventenne, denunciato per lesioni personali aggravati.

I commenti sotto il post di Borrelli

Diversi i commenti di disprezzo sotto il post pubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Ma che schifo, in che mondo viviamo?“, “Ma perché non mettere più controlli?!” e ancora: “Le favelas praticamente“.

IL VIDEO SUI SOCIAL