Napoli, al Pan la presentazione del libro: "Dall'Ercole al Corsiero. Idee per una ridefinizione scientifica e artistica dell'identità visuale calcistica partenopea" 27 Settembre 2022

La Valle del Tempo edizioni presenterà il volume Dall’Ercole al Corsiero. Idee per una ridefinizione scientifica e artistica dell’identità visuale calcistica partenopea di Claudio Roberti e Giuseppe De Salvin (2022) mercoledì 5 ottobre, ore 17.00 presso la Sala Di Stefano del Palazzo delle Arti di Napoli (via dei Mille 60, Napoli). Introduce e modera Maurizio Vitiello. Ne discutono con gli Autori Domenico Condurro e Mario Rovinello. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Napoli.

In relazione alla città di Napoli e alla sua storia dell’arte, è possibile andare molto oltre l’odierna rappresentazione dello stemma sportivo della squadra di calcio cittadina, paradossalmente povero e sotto-rappresentativo della città, sia in termini culturali, sia in termini di marketing e di merchandising, a fronte di indici, variabili e statistiche emerse dalle fondamenta di questo studio.

Una prima versione di questo sforzo e stata premiata nell’evento “IL PROSCENIO DEI TALENTI” indetto dal Comune di Napoli nel 2017 e curato dall’Associazione Medea Fattoria Sociale. La versione definitiva e attuale è stata integrata con la prefazione del Presidente del Dipartimento Campania ANS e Consigliere Nazionale, Domenico Condurro e con la postfazione dello storico e critico d’arte, Maurizio Vitiello, componente della Giunta Esecutiva ANS Dipartimento Campania.

Il testo è stato ottimizzato in tutte le sue forme dalla fantasia creativa di due napoletani e dedicato al D10S, Diego Armando Maradona ed esso costituisce un vero e proprio dispiegamento di potenza determinata.