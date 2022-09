0 Facebook Belen Rodriguez incinta? La showgirl risponde: “Stefano è il mio amore, mio marito” Spettacolo 27 Settembre 2022 15:57 Di redazione 1'

Belen Rodriguez si lascia andare e risponde alle domande dei follower in merito alla sua nuova presunta gravidanza. Dopo le dichiarazioni di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip, anche l’argentina mette in risalto una parte della sua vita privata che aveva voluto tenere in ombra per un po’. Sul suo profilo Instagram la conduttrice ha risposto alle domande dei follower.

Parole dolci quelle della bella Belen che all’ex compagno deve solo ringraziare in quanto è stato assolutamente clemente con lei. A un utente che le dice di essere ancora più bella da quando è tornato l’amore con il conduttore napoletano, ha risposto: “Hai ragione, l’amore ti fa brillare”.

In risposta alla frecciatina di Spinalbese ha dichiarato: “Cerca di non innamorarti del parrucchiere che hai già dato”, ha mormorato un utente. “Ci ho già provato, nulla da fare. Non mi vuole” e poi la stoccata sulla gravidanza. “N’ata vota incinta?”… e lei? “Ahhahah, no”.