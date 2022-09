0 Facebook Antonino stravolge Belen: “Sono stato io a far saltare tutto. Sempre proteggerò Luna e Belen, il legame” Spettacolo 27 Settembre 2022 08:37 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen Rodriguez e della figlia avuta con lei, Luna Marì. Il parrucchiere, ora concorrente al Grande Fratello Vip, ammette le proprie colpe sulla fine della relazione con l’argentina. Anche per mettere a tacere voci su censura imposta dalla Rodriguez, Alfonso Signorini lo intervista in diretta tv.

L’ex hair stilist, diventato papà single dopo la rottura con l’argentina, è ora a capo di una società di comunicazione. Ha dimostrato di saper bastare a se stesso. “Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto ‘Guarda che mi trasferisco da te. Io le ho detto ‘No, assolutamente. Tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché sono io che ho sbagliato, io che ho fatto saltare una relazione”, ha confessato a Luca Salatino e Cristina Quaranta.

Lo scorso lunedì, in puntata, le parole toccanti su Luna e Belen. Antonino parla della nascita della figlia: “Mi sono cedute le gambe per l’emozione” dice. E su Belen: “Non eravamo allineati, litigavamo sempre. Abbiamo sbagliato a sceglierci però senza quello sbaglio lì non avrei mia figlia. È la madre di mia figlia. Le cose non sono andate ma grazie a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore”.” dice con un certo rammarico. L’ultimo ricordo con Luna:“Ha detto ‘papà’ poco prima che entrassi qui”.