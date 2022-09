0 Facebook Napoli e Campania, tutti i dati: gli eletti e i bocciati. L’Italia è un paese diviso in due Politica 26 Settembre 2022 13:03 Di redazione 3'

L’Italia ha votato ed ha scelto: il centrodestra ha la maggioranza. Anzi la destra, considerato l’exploit di Giorgia Meloni e del suo partito Fratelli d’Italia, ha vinto le elezioni. In particolare in Campania ha votato il 53,28% dei cittadini. Un dato molto basso considerato anche quello nazionale: il 65%.

Il Movimento 5 Stelle è il primo partito a livello regionale e anche a Napoli. Dietro ci sono il centrodestra (con FdI davanti) e il centrosinistra (guidato dal Partito Democratico). Di seguito gli eletti e i bocciati nei collegi uninominali di Camera e Senato:

Il M5S porta in parlamento 7 deputati su 7, Sergio Costa a Napoli Fuorigrotta, Gaetano Amato nel Collegio di Torre del Greco, Carmela Auriemma ad Acerra, Dario Carotenuto nel collegio Napoli San Carlo all’Arena, Antonio Caso nel collegio Giugliano in Campania, Carmela Di Lauro nel collegio Somma Vesuviana e Pasqualino Penza nel collegio di Casoria.

Nella circoscrizione Campania 2, il centrodestra elegge 6 deputati su 7, con i dati non ancora definitivi: Gianfranco Rotondi al collegio uninominale di Avellino e Gerolamo Cangiano ad Aversa, Carmen Letizia Giorgianni a Caserta, Giuseppe Bicchielli a Salerno, Attilio Pierro ad Eboli, Maria Immacolata Vietri a Scafati.

A Torre del Greco “bocciati eccellenti” Annarita Patriarca, consigliera regionale di Forza Italia ferma al 34% e Sandro Ruotolo che ottiene il 21,8%. Non saranno i Parlamento l’attuale Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’ex sindaco Luigi de Magistris.

Al Senato già confermati 4 senatori del M5S: Ada Lopreiato, candidata a Napoli, che conquista il 40,2%. Sconfitti Valeria Valente, uscente, del Pd, al 25,4% e il capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale, Stefano Caldoro, al 22,3%. Altra eletta M5S la senatrice Maria Domenica Castellone, candidata nel collegio di Giugliano in Campania. Raffaele De Rosa viene eletto ad Acerra e Orfeo Mazzella a Torre del Greco.

Ancora attesa per i dati definitivi e quelli relativi al proporzionale e al plurinominale. Per quanto riguarda la ‘geografia’ del voto, ecco il prospetto quartiere per quartiere in merito all’astensione: nella VII Municipalità di Secondigliano-San Pietro a Patierno, i votanti sono stati il 44.29% (28.241 su 63.767). Nella zona orientale con la VI Municipalità di Barra-Ponticelli e San Giovanni il dato è al 44.98% (38.117 su 84.747).

L’affluenza più alta, invece, c’è stata al Vomero-Arenella con il 61.57% (55.519 su 90.171), seguito da Chiaia-Posillipo, con il 58.34% (35.731 su 61.244). Nel mezzo, in ordine decrescente, Bagnoli-Fuorigrotta X Municipalità al 53,23% (40.073 su 75.287), la III Municipalità Stella-San Carlo Arena 36.110 su 74157 (48.69%), l’VIII Scampia 30.951 su 66.396 (46.62%), la II Municipalità di Avvocata-Montecalvario, 30.688 su 66.485 (46.16%), la IX Municipalità di Chiaiano 36.151 su 79.127 (45.69%), e la IV di Poggioreale 30.128 su 66.753 (45.13%).

Questo l’elenco dei voti presi dai singoli partiti nelle dieci municipalità:

I Municipalità: M5S 19,48%, Pd 19,40%, FdI 19,25%, Azione-Iv con Calenda 17,6%. Mentre Fi arriva al 7,64%, De Magistris 3,1% e la Lega 2,03%.

II Municipalità: M5S 41,82%, Pd 16,86%, FdI 11,14%, Unione Popolare 5,67%, Fi 5,65%, Calenda 5,24%, Lega 2,85%.

III Municipalità: M5s 45,62%, Pd 15,72%, FdI 11,88%, Fi 6,39%, Calenda 4,15%, Unione Popolare 3,91%, Lega 1,56%.

IV Municipalità: M5S 49,98%, FdI 12,48%, Pd 11,97%, Fi 6,15%, Unione Popolare 3,98%, Calenda 3,29%, Lega 2,21%.

V Municipalità: Pd 26,16%, M5S 25,01%, FdI 14,57%, Calenda 8,97%, Fi 5,36%, Dema 5,24%, Lega 1,53%.

VI Municipalità: M5S 57,74%, Pd 12,4%, FdI 8,72%, Fi 6,52%, Unione Popolare 2,39%, Calenda 2,67%, Lega 1,8%.

VII Municipalità: M5S 59,91%, FdI 9,91%, Pd 8,06%, Fi 7,86%, Calenda 3,04%, Unione Popolare 1,91%, Lega 1,85%.

VIII Municipalità: M5S 56,27%, Pd 9,7%, FdI 9,64%, Fi 6,94%, Calenda 3,55%, Unione Popolare 2,9%, Lega 2,41%.

IX Municipalità: M5S 48,42%, Pd 12,65%, FdI 11,92%, Fi 7,43%, Calenda 3,34%, Unione Popolare 3,11%, Lega 2,21%.

X Municipalità: M5S 42,85%, Pd 18,22%, FdI 11,98%, Fi 5,33%, Calenda 5,2%, Unione Popolare 3,94%, Lega 1,73%.